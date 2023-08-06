Первый вице-премьер Белоусов заявил, что в России создадут новую отрасль беспилотных систем

Россия готова официально запустить, а после развивать абсолютно новую отрасль экономики, связанную с беспилотными авиационными системами, так как сейчас российская промышленность освоила всю линейку дронов.

Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на новосибирском форуме "Архипелаг 2023".

"Мы в принципе готовы к старту новой отрасли. Если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная. Причём образцы вполне на уровне мировых достижений, а некоторые вещи превышают мировые", — уточнил он.

Белоусов добавил, что уже сейчас в России производятся двигатели, подходящие для БПЛА, на которые существует стабильный спрос за рубежом.

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