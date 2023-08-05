Атака украинского безэкипажного катера в Керченском проливе на российский танкер "СИГ" не увенчалась успехом, заявили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
"Пострадавших нет. Судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в МО (машинное отделение. — Прим. ред.)" — гласит сообщение в официальном Telegram-канале Росморречфлота.
На помощь экипажу танкера уже прибыли спасательные катера, которые установят ремонтные пластыри и помогут откачать воду из корпуса судна.
Ранее украинский режиссёр заявил, что Киев занялся "морским пиратством" для отвлечения внимания от провала контрнаступления ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.