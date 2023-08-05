Росморречфлот: морской дрон ВСУ не смог потопить российский танкер "СИГ", судно осталось на плаву

Атака украинского безэкипажного катера в Керченском проливе на российский танкер "СИГ" не увенчалась успехом, заявили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

"Пострадавших нет. Судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в МО (машинное отделение. — Прим. ред.)" — гласит сообщение в официальном Telegram-канале Росморречфлота.

На помощь экипажу танкера уже прибыли спасательные катера, которые установят ремонтные пластыри и помогут откачать воду из корпуса судна.

Ранее украинский режиссёр заявил, что Киев занялся "морским пиратством" для отвлечения внимания от провала контрнаступления ВСУ.

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