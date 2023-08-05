Атаки по гражданским целям ведут только террористы, потому все участники удара с помощью безэкипажного катера по российскому танкеру не кто иные, как морские пираты.
Такое заявление сделал украинский режиссер, автор множества документальных фильмов Игорь Лопатенок на своей странице в соцсети.
"Занимательный новый трюк, морские пираты! Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер SIG — это очередной переход к тактике полномасштабного государственного террора", — написал он.
По мнению режиссёра, таким образом Киев пытается отвлечь внимание украинцев и мирового сообщества от полного провала контрнаступления ВСУ.
Ранее российский боец рассказал тактическую хитрость, с помощью которой в зоне СВО отлавливают "блуждающие" украинские миномёты.
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