Украинский режиссер Лопатенок: Киев занялся морским пиратством после провала контрнаступления ВСУ

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Атаки по гражданским целям ведут только террористы, потому все участники удара с помощью безэкипажного катера по российскому танкеру не кто иные, как морские пираты.

Фото: минобороны РФ

Такое заявление сделал украинский режиссер, автор множества документальных фильмов Игорь Лопатенок на своей странице в соцсети.

"Занимательный новый трюк, морские пираты! Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер SIG — это очередной переход к тактике полномасштабного государственного террора", — написал он.

По мнению режиссёра, таким образом Киев пытается отвлечь внимание украинцев и мирового сообщества от полного провала контрнаступления ВСУ.

Ранее российский боец рассказал тактическую хитрость, с помощью которой в зоне СВО отлавливают "блуждающие" украинские миномёты.