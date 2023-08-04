В Челябинском приюте погибли котята из-за обрушения крыши

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В приюте "Кот и Пёс", расположенном в Челябинской области, произошла трагедия.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщают argumenti.ru, из-за проливных дождей обрушилась ветхая крыша здания и погибли все котята. Об этом информирует основательница организации Венера Лукманова.

По её словам, крыша обрушилась именно в детском отделении, и котят спасти не удалось. К сожалению, Венера и её напарники не могут сами разобрать завалы и очень нуждаются в помощи неравнодушных людей.

Лукманова пояснила, что здание, где жили животные, является старой постройкой 30-х годов, и крыша протекала уже давно. Ремонт был возможен лишь косметический, так как не хватало средств на полную реконструкцию.

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