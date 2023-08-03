Шапша: силы ПВО сбили шесть дронов при попытке пролёта через Калужскую область

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 3 августа беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались пролететь через Калужскую область.

Фото: mil.ru

Как отметил глава региона Владислав Шапша, системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили шесть дронов на юго-западе региона. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На место падения БПЛА выехали специалисты оперативных служб.

"Ночью при попытке пролёта через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА", — подтвердил губернатор в Telegram-канале.

Ранее беспилотник рухнул неподалёку от деревни Стрелковка Жуковского района Калужской области. Жертв и пострадавших удалось избежать.