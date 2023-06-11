Губернатор Калужской области Шапша сообщил о падении беспилотника в Жуковскои районе

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении беспилотника около деревни Стрелковка Жуковского района

Фото: Росгвардия

"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата", — рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, сотрудники спецслужб уже выехали на место, а в результате падения дрона никто не пострадал.

Ранее американские СМИ опубликовали предварительные итоги расследования диверсии на газопроводах "Северный поток". Специалистам из Германии удалось установить, что подорвавшая трубопровод группа использовала Польшу в качестве опорной базы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.