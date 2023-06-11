Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении беспилотника около деревни Стрелковка Жуковского района
"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата", — рассказал губернатор в своём Telegram-канале.
По его словам, сотрудники спецслужб уже выехали на место, а в результате падения дрона никто не пострадал.
Ранее американские СМИ опубликовали предварительные итоги расследования диверсии на газопроводах "Северный поток". Специалистам из Германии удалось установить, что подорвавшая трубопровод группа использовала Польшу в качестве опорной базы.
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