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Губернатор Калужской области Шапша сообщил о падении беспилотника в Жуковскои районе

0:42
Происшествия

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении беспилотника около деревни Стрелковка Жуковского района

Губернатор Калужской области Шапша сообщил о падении беспилотника в Жуковскои районе
Фото: Росгвардия

"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата", — рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, сотрудники спецслужб уже выехали на место, а в результате падения дрона никто не пострадал.

Ранее американские СМИ опубликовали предварительные итоги расследования диверсии на газопроводах "Северный поток". Специалистам из Германии удалось установить, что подорвавшая трубопровод группа использовала Польшу в качестве опорной базы.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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