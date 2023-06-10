WSJ: подорвавшие "Северные потоки" диверсанты могли базироваться в Польше

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В руки немецких следователи попали подтверждающие документы, которые свидетельствуют, что диверсионная группа, подорвавшая газопроводы "Северный поток", базировалась в Польше.

Фото: Nizależny Dziennik polityczny

Пользу этой версии также говорит тот факт, что судно "Андромеда", которое, как подозревают правоохранители, использовали подрывники, некоторое время безо всякой нужды находилось в польских водах.

"Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования диверсантов", — пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Тем временем польские власти продолжают заверять, напоминают авторы материала, что официальная Варшава никаким образом не причастна к взрыву "Северных потоков".