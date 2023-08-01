РИА Новости показало видео с места падения беспилотника ВСУ на территории "Москва-Сити"

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Специалисты экстренных служб работают на территории "Москва-Сити", где упал украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Соответствующую видеозапись публикует РИА Новости. На кадрах продемонстрировано место падения дрона. Судя по записи, движение на Тестовской улице рядом с комплексом "Москва-Сити" перекрыли. На уровне 21-го этажа повреждён фасад.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке украинского БПЛА. По его словам, беспилотник долетел до башни Москва-Сити.

Как пояснили в Минобороны РФ, Киев направил несколько дронов на Московскую область. Два БПЛА были уничтожены системами противовоздушной обороны в Одинцовском и Нарофоминском районах, ещё один дрон после подавления средствами РЭБ потерял управление и потерпел крушение.