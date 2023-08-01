Собянин: в одну из башен Москвы-Сити попал БПЛА

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одну из башен Москвы-Сити врезался беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО.

Фото: Москва.24

В здании повреждён фасад на уровне 21 этажа.

"Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Повреждён фасад на уровне 21 этажа", — сообщил градоначальник.

Согласно информации, на месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

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