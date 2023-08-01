В одну из башен Москвы-Сити врезался беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО.
В здании повреждён фасад на уровне 21 этажа.
"Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Повреждён фасад на уровне 21 этажа", — сообщил градоначальник.
Согласно информации, на месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.
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