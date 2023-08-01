В Минобороны РФ заявили о попытке БПЛА атаковать объекты в Москве: два уничтожено, один подавлен РЭБ

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Минувшей ночью пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области, сообщили в Минобороны России.

Фото: ya.ru

Согласно данным ведомства, два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов.

"Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение", — говорится в заявлении МО.

Вражеский БПЛА потерял управление и врезался в одну из башен "Москва-Сити". Есть разрушение фасада на уровне 21 этажа, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.