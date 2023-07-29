Сотрудников полиции заподозрили в убийстве 15-летней россиянки 13 лет назад

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В убийстве 15-летней школьницы Наташи Матюшиной, совершённом в 2010 году, подозревают сотрудников полиции. Следственный комитет России сообщил о возобновлении расследования уголовного дела в связи с установлением обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней, сообщает региональное управление СК.

Фото: facebook.com

В ведомстве заявили, что на причастность к преступлению проверяются двое бывших и один действующий сотрудники полиции.

Девочка пропала, возвращаясь домой от подруги, 13 лет назад. Она не дошла до дома менее километра. Поиски успехом не увенчались.

По версии следствия, виновными могли быть двое сотрудников местного ОВД, которые якобы сели в автомобиль пьяными и случайно сбили девочку, затем спрятали её тело, а после даже участвовали в розыскных мероприятиях. Знать детали произошедшего мог их коллега, который не доложил о случившемся.

Вскоре после исчезновения школьницы двое предполагаемых виновников из органов уволились, но их коллега продолжал работать.

По информации сайта zt54.ru, все трое подозреваемых были задержаны "людьми в балаклавах без опознавательных знаков" утром 27 июля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новые подробности убийства школьницы полицейским из Самары