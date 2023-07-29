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Shot: волонтёр случайно убил бейсбольной битой школьника в Рязанской области

1:12
Происшествия

В Рязанской области произошла трагедия. Во время игры в лапту волонтёр убил бейсбольной битой семиклассника из Москвы, который приехал в стрелковый центр спецподготовки на каникулы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Shot: волонтёр случайно убил бейсбольной битой школьника в Рязанской области
Фото: pixabay.com

По данным издания, 14-летний погибший учился в московской кадетской школе-интернате и занимался хоккеем. Родители решили отправить его на лето в профильный детский лагерь в Рязани, где детей обещали научить стрельбе из пневматики.

Сообщается, что во время выезда группой к озеру Святое 12 июля парни стали играть в лапту. Волонтёр по работе и присмотру за детьми — третьекурсник Рязанского колледжа электроники — случайно ударил кадета бейсбольной битой по голове.

Пострадавшего увезли в реанимацию с ушибом головного мозга. Три недели медики боролись за жизнь школьника, который находился в коме. Однако спасти его не удалось, накануне он скончался. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что нашедший на улице в Москве миллион рублей мужчина стал фигурантом уголовного дела.

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Лапта с правилами и изготовлением биты
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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