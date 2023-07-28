В Самаре на территории НПЗ произошёл взрыв от заложенной бомбы

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня, 28 июля, на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. "По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьёзных разрушений, а также пострадавших нет", — отметил парламентарий.

Также в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" произошёл взрыв, предположительно, ракеты. Погибших нет, но есть пострадавшие, пишет в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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