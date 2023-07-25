СМИ: в Праге полиция задержала четыре автомобиля с нелегальными беженцами

Во вторник в Праге полиция произвела четыре ареста, связанных с перевозкой нелегальных беженцев. Об этом сообщила представитель полиции Виолета Сиржиштева (Violeta Siržišteva), передаёт новостной портал novinky. cz.

Фото: Вадим Савицкий

"В машинах было обнаружено 16 человек. В настоящее время устанавливаются их личности и национальность", — сказала представитель полиции.

Среди нелегальных беженцев был один ребенок, сообщила она.

Полиция подозревает четверых задержанных в причастности к контрабанде и организации незаконного въезда беженцев на территорию Чехии. Автомобили были остановлены полицейским патрулем, когда они направлялись к скоростной автомагистрали, соединяющей республику с Германией, сразу после проезда через центр Праги. Дальнейшие подробности не разглашаются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Проблема малолетних украинских преступников в Германии. Что делать? Запретили автомобили