В Нижнекамске во время взрыва в жилом доме пострадали два человека

В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнекамске пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщил глава города Рамиль Муллин в своём Telegram-канале.

Фото: rg.ru

Инцидент произошёл по улице Вахитова, 11. Ситуация находится под контролем сотрудников экстренных служб. На месте происшествия создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы.

Муллин подчеркнул, что со стороны городской администрации пострадавшим будет оказана максимальная помощь.

В экстренных службах отметили, что из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, ещё девять человек были выведены спасателями, пострадали два человека.

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