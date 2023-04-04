Сотрудник службы жилищно-коммунального хозяйства скончался в результате прорыва трубы с кипятком в подвале жилого дома. Об этом пишет inkazan.ru.
По информации издания, жильцы пригласили сантехника для проведения ремонтных работ. В какой-то момент сотрудник службы ЖКХ оказался в горячей воде. Коллега попытался спасти мужчину, однако было уже слишком поздно.
Лишь специалистам МЧС удалось вытащить пострадавшего из кипятка. К тому времени сантехник скончался от ожогов и травм.
Следователи запустили проверку по факту ЧП. Оперативники пообещали установить точные причины случившегося.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.