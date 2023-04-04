В Нижнекамске сантехник скончался при прорыве трубы с кипятком в подвале дома

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудник службы жилищно-коммунального хозяйства скончался в результате прорыва трубы с кипятком в подвале жилого дома. Об этом пишет inkazan.ru.

По информации издания, жильцы пригласили сантехника для проведения ремонтных работ. В какой-то момент сотрудник службы ЖКХ оказался в горячей воде. Коллега попытался спасти мужчину, однако было уже слишком поздно.

Лишь специалистам МЧС удалось вытащить пострадавшего из кипятка. К тому времени сантехник скончался от ожогов и травм.

Следователи запустили проверку по факту ЧП. Оперативники пообещали установить точные причины случившегося.