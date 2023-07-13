Предотвращён незаконный вывоз дериватов из Приморского края в КНР

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уссурийские таможенники провели проверку в пассажирском автобусе, следовавшем в Китай. В топливном баке транспортного средства был обнаружен тайник с дериватами.

Фото: СК РФ

Эксперты установили, что в партии контрабанды было 19 половых органов и 518 хвостов оленей, три железы (мускус) кабарги, две кости и 12 клыков медведей. Сотрудники таможни изъяли в общей сложности 554 единицы запрещённых к ввозу частей тел диких животных, пишут корреспонденты vostokmedia. com.

Автобусом управлял уроженец КНР. По словам водителя, он осознавал, что нарушает закон. Уголовное дело возбуждено по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и выплату штрафа в сумме до миллиона рублей.

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