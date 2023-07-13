Размер лесного пожара в Башкирии достиг 320 гектаров

В Узянском лесничестве Белорецкого района в течение прошлой недели происходил масштабный лесной пожар. По последним данным, его площадь достигла 320 гектаров. В связи с аномальной жарой, достигавшей 40 градусов, и сильным ветром огонь приближался к деревням Азангулово и Катарыш, находящимся на расстоянии 7 и 5 километров соответственно от очага пожара. Ранее существовала угроза достижения пламенем деревни Узян, сообщает mkset.ru.
Представители МЧС Башкирии заверяют, что в этот раз огонь был сдержан и угрозы населенным пунктам нет. По словам главы Белорецкого района Андрея Иванюты, ситуация на территории стабилизируется. Однако 12 июля в районе был введен режим Чрезвычайной ситуации.
В социальных сетях местный житель по имени Аетбай А. сообщил, что волонтеры также устроили опашку вокруг населенного пункта на случай возможного распространения пожара.
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