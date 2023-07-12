Аномально высокие температуры на текущей неделе в четырёх федеральных округах России могут деформировать железнодорожное полотно.
Такое предупреждение опубликовал портал Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.
В сообщении уточняется, что в зоне аномальной жары сейчас находятся Южный Урал, Башкирия, Омская, Томская, Новосибирская, Оренбургская и Астраханская области.
"Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна", — заявили специалисты ВНИИ ГОЧС.
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