МЧС: в ближайшую неделю из-за жары могут согнуться рельсы в четырёх федеральных округах РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Россия

Аномально высокие температуры на текущей неделе в четырёх федеральных округах России могут деформировать железнодорожное полотно.

Фото: pixabay.com

Такое предупреждение опубликовал портал Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

В сообщении уточняется, что в зоне аномальной жары сейчас находятся Южный Урал, Башкирия, Омская, Томская, Новосибирская, Оренбургская и Астраханская области.

"Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна", — заявили специалисты ВНИИ ГОЧС.

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