Находка ребёнка в Севастополе обернулась уголовным делом для матери

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Наблюдательная дочь жительницы Севастополя нашла на улице чужую банковскую карту, что привело к возбуждению уголовного дела в отношении её матери.

Фото: Фото Pravda.ru

Женщина забрала "пластик" у дочки и без зазрения совести целый день пользовалась картой, расплачиваясь в различных магазинах, сообщают argumenti.ru. В результате она опустошила чужой банковский счёт на несколько тысяч рублей.

Когда вечером в дом семьи наведались правоохранители, дама подумала, что набедокурил её ребёнок. Полицейские, в свою очередь, пояснили матери, что присвоение чужих денег — уголовно наказуемое деяние.

В настоящее время женщина ждёт решение суда, который может не только потребовать вернуть похищенные средства, но и отправить мать в колонию на несколько лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.