Жительница Верхней Салды перевела 770 тысяч "сотрудникам" Центробанка России

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Верхней Салды стала жертвой телефонных мошенников. Они связались с ней в WhatsApp и представились сотрудниками Центрального банка России.

Злоумышленники заявили женщине, что с её банковского счёта пытались похитить средства, сообщила пресс-служба МО МВД "Верхнесалдинский". Свердловчанка сообщила правоохранительным органам о том, что перевела мошенникам в общей сложности 770 тысяч рублей, пишет tagilcity. ru.

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