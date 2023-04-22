Центробанк России призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Центральный Банк России намерен дать банкам, коллекторам и МФО рекомендации относительно синхронизации взыскания задолженностей физических лиц с обязательствами перед несколькими кредиторами. Газета. Ru пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Алексея Чиркова.

По его словам, национальный финансовый регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения, которые предусматривают наличие единого подхода к сбору либо реструктуризации задолженностей общего для них клиента.

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