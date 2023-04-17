Центробанк не исключает перехода России на международные расчёты в криптовалюте

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российском Центробанке не исключили, что из-за сложившихся условий страна может перейти на расчёты в криптовалюте. Правда, пока в качестве эксперимента.

На встрече с представителями фракции «Новые люди» глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала сложившуюся ситуацию с резким ограничением доступа России к традиционным международным валютам для расчётов вроде долларов и евро. В настоящий момент страна пытается отыскать альтернативные платежные средства, и одним из них могут стать криптовалюты.

"Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта не должна использоваться, а для внешних расчётов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима", - заявила Набиулина.

Ранее Еврокомиссия заявила, что незаконно арестованные российские международные валютные резервы, которые превышает $350 миллиардов, всё равно России придётся вернуть после завершения СВО.

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