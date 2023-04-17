Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
NL Times: боец элитного нидерландского подразделения собирает разведданные на Украине
19FortyFive: от хода украинского конфликта зависят итоги выборов в США, и наоборот
Financial Times: Китай начинает "хирургическое" возмездие Западу за санкции
Депутат призвал выслать из России посла США в случае неявки в Госдуму для объяснений
The New York Times: альянс НАТО готовится к боевым действиям на границе с Россией
The Australian: боеспособность ВСУ сильно пошатнулась накануне контрнаступления из-за утечки Пентагона
Общественники требуют отмены концерта Анжелики Варум в Подмосковье
Вассерман призвал запретить гражданам хранить наличные на сумму более 1 миллиона рублей
The Eurasian Times: российские истребители будут править в украинском небе

Центробанк не исключает перехода России на международные расчёты в криптовалюте

1:05
Экономика

В российском Центробанке не исключили, что из-за сложившихся условий страна может перейти на расчёты в криптовалюте. Правда, пока в качестве эксперимента.

Центробанк не исключает перехода России на международные расчёты в криптовалюте

На встрече с представителями фракции «Новые люди» глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала сложившуюся ситуацию с резким ограничением доступа России к традиционным международным валютам для расчётов вроде долларов и евро. В настоящий момент страна пытается отыскать альтернативные платежные средства, и одним из них могут стать криптовалюты.

"Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта не должна использоваться, а для внешних расчётов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима", - заявила Набиулина.

Ранее Еврокомиссия заявила, что незаконно арестованные российские международные валютные резервы, которые превышает $350 миллиардов, всё равно России придётся вернуть после завершения СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Биткоин — пузырь, который обязательно лопнет
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стали известны заболевания, которых нет в международной классификации

Вегетососудистая дистония не является болезнью.

"Москва 24": врач Кабаненко заявила, что вегетососудистая дистония не является заболеванием
РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте
ВСУ применяют бронемутантов в боях в Бахмуте
ВСУ похвастались американским "Чёрным ястребом" на Украине
Раскрыто число погибших офицеров НАТО и ВСУ после удара "Кинжалом"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Реакция Путина на новости из Японии встревожила США — Baijiahao
Реакция Путина на новости из Японии встревожила США — Baijiahao
Последние материалы
Financial Times: Китай начинает "хирургическое" возмездие Западу за санкции
Депутат призвал выслать из России посла США в случае неявки в Госдуму для объяснений
The New York Times: альянс НАТО готовится к боевым действиям на границе с Россией
Центробанк не исключает перехода России на международные расчёты в криптовалюте
The Australian: боеспособность ВСУ сильно пошатнулась накануне контрнаступления из-за утечки Пентагона
Общественники требуют отмены концерта Анжелики Варум в Подмосковье
Вассерман призвал запретить гражданам хранить наличные на сумму более 1 миллиона рублей
The Eurasian Times: российские истребители будут править в украинском небе
Хазин допустил, что схватка Соединённых Штатов Америки и КНР начнётся в течение трёх месяцев
Немецкий министр обвинила Китай в желании заменить действующие правила в Азиатско-Тихоокеанском регионе на свои
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников