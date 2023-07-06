Таксист из Новосибирска пытался изнасиловать Миссис Сибирь — 2016

Финалистка конкурса "Миссис Сибирь — 2016" Виктори Головко чуть не оказалась жертвой харассмента. Таксист, который должен был подвезти девушку, пытался изнасиловать её, но не смог реализовать свой план, так как испугался очевидцев. Об этом информирует телеканал "360".

Фото: Газета.ру

"Муж посадил меня в машину такси, я поехала до подъезда. Потом стала доставать ключи и отвлеклась, а таксист просто на меня напрыгнул. Он порвал мне платье, я отбивалась как могла".

Виктория также добавила, что техподдержка такси не предприняла никаких действий, а только сказала самостоятельно обращаться в полицию.

"Взяли экспертизу, все сделали в полном объеме. Я написала заявление, чтобы мерой пресечения был арест, ради безопасности моей семьи. Надеюсь, что его привлекут или хотя бы из страны депортируют".

На данный момент обвиняемый таксист задержан. Ему выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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