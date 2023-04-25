Врач Васильева рассказала о домогательствах со стороны Алексея Навального*

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Председатель профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева заявила о домогательствах со стороны блогера Алексея Навального**. Она подчеркнула, что хотела вылечить его глаз, однако он воспринял заботу немного иначе. Навальный** относится к тем мужчинами, которым надо "вынь да положь": авторитарный блогер не терпел возражений, отметила Васильева.

"У него, на мой взгляд, три главные мотивации — это прежде всего власть, еда и секс", — заявила врач в интервью Владимиру Манчурову.

Васильева убеждена, что в Навальном** живут две личности. Первая — идеальный муж и отец. Вторая — наглый мужчина, который считает, что ему всё дозволено.

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

**физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

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