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Врач Васильева рассказала о домогательствах со стороны Алексея Навального*

0:57
Мир

Председатель профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева заявила о домогательствах со стороны блогера Алексея Навального**. Она подчеркнула, что хотела вылечить его глаз, однако он воспринял заботу немного иначе. Навальный** относится к тем мужчинами, которым надо "вынь да положь": авторитарный блогер не терпел возражений, отметила Васильева.

Врач Васильева рассказала о домогательствах со стороны Алексея Навального*

"У него, на мой взгляд, три главные мотивации — это прежде всего власть, еда и секс", — заявила врач в интервью Владимиру Манчурову.

Васильева убеждена, что в Навальном** живут две личности. Первая — идеальный муж и отец. Вторая — наглый мужчина, который считает, что ему всё дозволено.

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

**физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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