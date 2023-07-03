Школьник прикурил от Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подросток решил прикурить от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде. Однако его задержали сотрудники полиции. Сейчас 15-летнему школьнику может грозить штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трёх месяцев.

Фото: pixabay.com

Инцидент записали камеры видеонаблюдения. На кадрах подросток быстро подошёл к Вечному огню, присел на корточки и прикурил. На данный момент правоохранители проводят проверку.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 244 УК РФ — "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", — сообщает novostivolgograda.ru.

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