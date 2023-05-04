В июне 2022 года 13-летний житель Нижнего Новгорода зарезал 12-летнего мальчика в подъезде. Однако сейчас адвокаты обвиняемого требуют переквалифицировать дело со статьи "Убийство" на статью "Самооборона". По их словам, погибший на протяжении долгого времени угрожал 13-летнему подростку и его отцу.
Бабушка мальчика подчеркнула, что виновник целенаправленно ждал его около подъезда, чтобы совершить убийство.
"Вот эти крики и 32 ножевых ранений! Это самооборона? Давайте я так буду обороняться", — цитирует её слова newsnn.ru.
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