Подростки из Петербурга задержаны за убийство семиклассницы

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подростки - юноша 16-ти лет и девушка 15-ти лет - задержаны по подозрению в убийстве их общей знакомой - 13 летней девочки. Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, один из подозреваемых уже дал признательные показания.

Фото: Global look press

"По данным следствия, подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую 13-летнюю ученицу 7 класса".

Известно, что убийство планировалось заранее: двое подростков подготовили в лесу яму близ поселка Парголово, а после заманили девочку, которая впоследствии была избита молотком.

После убийства подростки забрали телефон погибшей и начали переписываться с её матерью дабы ввести в заблуждение о предполагаемом местонахождении дочери. Позднее женщина обратилась в правоохранительные органы о безвестном исчезновении ребёнка.

Это не единственный случай убийства: ранее произошло убийство 10-летней девочки от рук подростка 16-ти лет. Суд в Карачаево-Черкесии принял решение заключить под стражу юношу.

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