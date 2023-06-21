ТАСС: три ударных беспилотника ночью атаковали Москву

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью 21 июня совершена попытка атаки на Москву с помощью ударных дронов. Все три беспилотника были уничтожены на подлёте к столице России.

Фото: https://t.me/Rogandar/45597

"Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы", — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания "Военное обозрение", один БПЛА упал возле населённого пункта Лукино близ реки Пахра в поле. Telegram-канал "112" сообщает, что одной из целей атаки являлся мотострелковый полк Таманской дивизии, расквартированный в Подмосковье.

Несколько дней назад дрон неприятеля сбросил три бомбы на село Новопетровка Белгородской области.

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