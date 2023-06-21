Ночью 21 июня совершена попытка атаки на Москву с помощью ударных дронов. Все три беспилотника были уничтожены на подлёте к столице России.
"Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы", — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания "Военное обозрение", один БПЛА упал возле населённого пункта Лукино близ реки Пахра в поле. Telegram-канал "112" сообщает, что одной из целей атаки являлся мотострелковый полк Таманской дивизии, расквартированный в Подмосковье.
Несколько дней назад дрон неприятеля сбросил три бомбы на село Новопетровка Белгородской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.