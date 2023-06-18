Населённый пункт в Белгородской области атакован ударными беспилотниками ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства", — написал губернатор в собственном Telegram-канале.
В результате подрыва боеприпасов повреждения получила легковая машина и стоящий рядом трактор, добавил он. Мирные жители от атаки дрона не пострадали, подчеркнул Гладков.
Ранее стало известно о первом боевом применении новейшего дрона "Привет-82" ВС РФ в зоне спецоперации. ПО словам создателей, БПЛА оснащён уникальной системой управления.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.