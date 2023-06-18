На Белгородское село Новопетровка беспилотник ВСУ сбросил три бомбы

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Населённый пункт в Белгородской области атакован ударными беспилотниками ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Фото: russiandrone.ru

"В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства", — написал губернатор в собственном Telegram-канале.

В результате подрыва боеприпасов повреждения получила легковая машина и стоящий рядом трактор, добавил он. Мирные жители от атаки дрона не пострадали, подчеркнул Гладков.

Ранее стало известно о первом боевом применении новейшего дрона "Привет-82" ВС РФ в зоне спецоперации. ПО словам создателей, БПЛА оснащён уникальной системой управления.

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