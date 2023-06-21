Губернатор Воробьёв показал первые кадры с места падения беспилотников в Подмосковье

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил информацию об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в Подмосковье и опубликовал первые снимки с места падения дронов.

Судя по фотографиям, как минимум один БПЛА взорвался на земле.

По словам главы региона, целью атаки являлся военный склад.

"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5-30 и 5-50 утра на подлёте к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

Он добавил, что представители спецслужб уже оцепили территорию и призвал жителей сохранять спокойствие.

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