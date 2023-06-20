Экс-депутат Кузнецов получил год принудительных работ за двух сбитых женщин

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший депутат Первоманского сельсовета Манского района Александр Кузнецов приговорён к одному году принудительных работ за ДТП, в результате которого скончалась 52-летняя женщина. Её подруга была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

По данным краевой прокуратуры, автокатастрофа случилась 17 февраля 2021 года в посёлке Ручейки, сообщает информационный портал prmira. ru. По версии следствия, Кузнецов не учёл неблагоприятные погодные условия и двигался со скоростью, не позволяющей резко тормозить. Экспертиза сделала вывод, что экс-парламентарий мог избежать аварии.

В пользу потерпевших сторон с осуждённого взыскали миллион рублей.

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