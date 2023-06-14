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Эксперты рассказали гражданам РФ, как понять при покупке подержанного авто, что машина была в ДТП

3:09
Авто

Покупка подержанного автомобиля может превратиться в квест и привести к проблемам в эксплуатации, если своевременно не понять, что машина участвовала в дорожно-транспортном происшествии. Корреспондент Pravda.Ru узнал у специалистов, как не купить "кота в мешке".

Эксперты рассказали гражданам РФ, как понять при покупке подержанного авто, что машина была в ДТП
Фото: https://autoservice-ap.ru/

Автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев рассказал корреспонденту, на что стоит обратить внимание при осмотре автомобиля.

"На любой детали автомобиля присутствует год и месяц её выпуска. Соответственно, вы знаете по свидетельству о регистрации, когда автомобиль был выпущен, и просто можете проверить все детали, которые могут пострадать во время ДТП. Это касается как стёкол, так ремней безопасности, так и различного рода подкапотных деталей и узлов, расширительных бочков, бочков жидкости стеклоомывателя и так далее", — объяснил Васильев.

Помимо этого, можно снять уплотнитель с дверных проёмов и посмотреть, нет ли там явно видных сварных швов или мест, где что-то разрезалось. Можно купить индикатор толщины лакокрасочного покрытия, которые сейчас продаются в любых магазинах запчастей, и промерить им крылья, капот, пороги, то есть все элементы автомобиля, рассказал собеседник.

Третий совет от автоэксперта — открыть сайт "Автотека" и проверить, есть ли там записи об аварии данного авто.

Почётный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский посоветовал россиянам пойти другим путём и обратиться в ГАИ. Можно сделать прямой запрос, была ли машина в ДТП. Второй запрос можно сделать в Союз страховщиков и уточнить, не было ли выплат по ОСАГО в связи с ДТП с участием автомобиля. Третий совет от Ольшанского — нанять эксперта в области металла. Он посмотрит и скажет, шлифовали машину, но очень аккуратно закрасили, или нет, и она в ДТП не была.

Адвокат рекомендует перед покупкой подержанного авто сделать несколько шагов, чтобы не "сесть в лужу".

"Нужно обратиться в ГАИ с официальным запросом. "Я предполагаю купить автомобиль марки такой-то, госномер такой-то. Прошу ответить мне, не была ли такая машина в угоне, не было ли ДТП". Несколько вопросов официально зарегистрировать — они ответят. Второе, в то же ГАИ надо подойти и сказать, что я хочу купить машину, посмотрите. Они смотрят специальным прибором, не перебиты ли номера на кузове, на двигателе, ещё в нескольких местах. У них есть специальный раствор. Если перебито, то проступает какой-то цвет", — разъяснил адвокат.

Кроме того, необходимо снять машину с учёта, затем зарегистрировать её на нового владельца и получить новые номера. Если этот шаг проигнорировать и сразу отдать деньги старому владельцу, то можно получить вместе с авто и неоплаченные штрафы, заключил Ольшанский.

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Куратор Игорь Моржаретто
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