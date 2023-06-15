Россиянин выпил 12 литров смертельно опасного "Мистера сидра" и выжил

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Главный внештатный токсиколог Минздрава по Ульяновской области Игнат Пономаренко назвал причину, по которой некоторые люди, выпившие напиток "Мистер сидр", выжили.

Фото: www.interfax.ru

Как объяснил специалист, часть граждан после употребления сидра начала пить другой алкоголь. Этанол стал антидотом от метанола, подчеркнул эксперт.

По информации токсиколога, зафиксирован случай, при котором человек употребил 150 миллилитров сидра. Рекордно много смертельной жидкости выпил житель Димитровграда. Речь идёт о 12 литрах, рассказал Пономаренко.

"Понятно, что обработать антидотом 150 миллилитров легче, чем 12 литров. Не знаю, сколько водки нужно, чтобы этанол справился с метанолом", — заключил собеседник 73online.ru.

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