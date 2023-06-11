Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Telegraph: ВСУ не верят в то, что смогут прорвать "невероятную" российскую оборону
Польза от выращивания лаванды в саду
AFP: бойцы ВСУ сообщили, что при наступлении была уничтожена большая часть БМП Bradley
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США собираются принести в жертву Зеленского
Диетолог Соломатина о неожиданной пользе газированной воды
На Пхукете началось массовое заболевание неизвестным патогеном: власти в панике
Российского певца Филиппа Киркорова затравили в Монако из-за Украины
Заготовка трав на будущее: петрушка, мята и укроп
РИАМО: нарколог Шуров объяснил, можно ли почувствовать метанол в алкогольном напитке

RG.RU: эксперт Панасюк рассказал, как предотвратить отравления метанолом

1:18
Здоровье

Сидр, если не нарушать технологию производства, это вкусный и полезный напиток, который получается путём сбраживания сока яблок и груш. О том, как предотвратить отравления метанолом, подобные тем, что произошли недавно в нескольких регионах РФ, рассказал один из авторов ГОСТов, по которым производится настоящий сидр, Александр Панасюк в беседе с "Российской газетой".

RG.RU: эксперт Панасюк рассказал, как предотвратить отравления метанолом
Фото: samara.bezformata.com

Он отметил, что в сидре очень небольшое содержание алкоголя, так как спирт в него добавлять запрещено.

По словам эксперта, в магазины под видом сидра поступала подделка, произведённая с вопиющими нарушениями технологии производства напитка. По сути, покупателям предлагали фальсификат слабоалкогольного напитка с фантазийным названием "Мистер Сидр", пояснил собеседник издания.

Раньше существовал очень жёсткий контроль за метанолом, который использовался для аналитической работы в лабораториях. Отчитываться нужно было за каждую каплю, а купить на рынке вообще нереально, отметил специалист.

По его мнению, чтобы избежать массовых отравлений, есть только один способ — ввести обязательный контроль за оборотом технических спиртов, точно так, как это сделано для пищевого спирта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вкус смерти: как «Мистер сидр» убивает россиян
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Первые натовские танки Leopard захвачены
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Последние материалы
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США собираются принести в жертву Зеленского
Диетолог Соломатина о неожиданной пользе газированной воды
На Пхукете началось массовое заболевание неизвестным патогеном: власти в панике
Российского певца Филиппа Киркорова затравили в Монако из-за Украины
Заготовка трав на будущее: петрушка, мята и укроп
Microsoft объявила о разработке собственного ядерного реактора
Как понять, что давно пора заменить жидкость в гидроусилителе руля
РИАМО: нарколог Шуров объяснил, можно ли почувствовать метанол в алкогольном напитке
Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие здоровье из людей
В засаде на ВСУ штурмовой отряд 33-го полка уничтожил группу боевиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников