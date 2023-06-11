RG.RU: эксперт Панасюк рассказал, как предотвратить отравления метанолом

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сидр, если не нарушать технологию производства, это вкусный и полезный напиток, который получается путём сбраживания сока яблок и груш. О том, как предотвратить отравления метанолом, подобные тем, что произошли недавно в нескольких регионах РФ, рассказал один из авторов ГОСТов, по которым производится настоящий сидр, Александр Панасюк в беседе с "Российской газетой".

Фото: samara.bezformata.com

Он отметил, что в сидре очень небольшое содержание алкоголя, так как спирт в него добавлять запрещено.

По словам эксперта, в магазины под видом сидра поступала подделка, произведённая с вопиющими нарушениями технологии производства напитка. По сути, покупателям предлагали фальсификат слабоалкогольного напитка с фантазийным названием "Мистер Сидр", пояснил собеседник издания.

Раньше существовал очень жёсткий контроль за метанолом, который использовался для аналитической работы в лабораториях. Отчитываться нужно было за каждую каплю, а купить на рынке вообще нереально, отметил специалист.

По его мнению, чтобы избежать массовых отравлений, есть только один способ — ввести обязательный контроль за оборотом технических спиртов, точно так, как это сделано для пищевого спирта.

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