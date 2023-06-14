МК: сожжение 11-летнего мальчика в Подмосковье могло быть "указанием" от куратора

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В посёлке Дубовая Роща Раменского городского округа произошло ужасное происшествие, которое потрясло местных жителей. Предварительные данные указывают на то, что двое 13-летних подростков избили своего 11-летнего приятеля, а затем подожгли его. Однако возникла версия, согласно которой эта трагедия может быть связана с молодежным экстремистским движением, известным своими жестокими избиениями, которые документируются на камеру. Подростки, возможно, выполняли указания своих кураторов.

Фото: facebook.com

Эту версию озвучила неравнодушная женщина на встрече с представителями Следственного комитета. Местная жительница обнаружила в социальных сетях одного из подозреваемых фотографию, на которой была изображена эмблема экстремистского движения.

Следователи проводят ряд экспертиз по делу, включая анализ обстоятельств исчезновения телефона погибшего мальчика, который загадочным образом нашёлся спустя несколько дней после происшествия. Предполагается, что телефон был подброшен на место преступления после проведения следственных мероприятий. Несмотря на некоторые слухи о влиянии отца одного из подозреваемых на полицию, представители Следственного комитета опровергли эти утверждения, заверив, что расследование будет проведено объективно.

Жители требуют наказать подозреваемых подростков и принять меры в отношении их родителей и педагогического состава школы, где учился один из подозреваемых. Они также предлагают установить публичный контроль над 13-летними обвиняемыми, включая использование браслета с GPS-маячком. Следствие по этому случаю должно завершиться в сентябре.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.