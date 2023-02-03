В Дудинке подростки жестоко издевались над сверстником и записывали всё на видео. Мальку плевали в рот и заставляли на камеру убить голубя.
Согласно информации, систематическим буллингом занимались подростки от 13 до 17 лет. жертвой выбрали 13-летнего школьника.
"На учёте они не состояли. По их словам, избиения с видео происходили в январе, феврале и августе 2022 года. Пострадавший не жаловался взрослым", — передаёт prmira.ru.
Инспекторы по делам несовершеннолетних и СК проводят проверки, родителям агрессивных подростков грозит административное наказание.
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