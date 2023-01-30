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В Подмосковье подростки совершили диверсию на железной дороге за деньги от неизвестных лиц

Происшествия

В Московской области правоохранители задержали троих восьмиклассников, которые совершили диверсию на железной дороге за деньги от неизвестных лиц в Telegram.

В Подмосковье подростки совершили диверсию на железной дороге за деньги от неизвестных лиц

"Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова Московской области, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", — сообщается в релизе УФСБ по Москве и Московской области.

Юные злоумышленники повредили объекты транспортной инфраструктуры компании "Российские железные дороги".

Задержанные признались, что с ними связались неизвестные лица в мессенджере Telegram и предложили деньги за совершение диверсии. Подростки получили инструкции, прибыли на место и выполнили то, что от них требовали заказчики. При этом восьмиклассники снимали свои действия на камеру смартфона.

По данным УФСБ, указанное преступление квалифицируется по статье 205 УК РФ "Террористический акт" или статье 281 "Диверсия". Под действие этих статей попадают лица, достигшие возраста 14 лет. Подросткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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