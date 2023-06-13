Властями Иркутской области принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в акватории реки Лена, где произошло столкновение двух танкеров, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.
Он уточнил, что одно из пострадавших судов во время происшествия перевозило более 800 тонн топлива.
"Одно из судов — ТР-901 — находится на ремонте. Второй танкер "Ерофей Хабаров" перевозил 832 тонны бензина", — сообщил глава области в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента повреждена ёмкость с 138 тоннами горючего, часть которого попала в воду. Экипаж, добавил Кобзев, предпринял все необходимые меры безопасности: установил боновые ограждения и использовал 300 килограмм сорбента.
Губернатор заверил жителей области, что предупреждены все муниципалитеты и загрязнённая вода не попадёт в водозаборники.
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