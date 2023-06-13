Режим ЧС введён после повреждения танкера с 832 тоннами топлива на реке Лене

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Властями Иркутской области принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в акватории реки Лена, где произошло столкновение двух танкеров, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Фото: Fotodom.ru

Он уточнил, что одно из пострадавших судов во время происшествия перевозило более 800 тонн топлива.

"Одно из судов — ТР-901 — находится на ремонте. Второй танкер "Ерофей Хабаров" перевозил 832 тонны бензина", — сообщил глава области в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента повреждена ёмкость с 138 тоннами горючего, часть которого попала в воду. Экипаж, добавил Кобзев, предпринял все необходимые меры безопасности: установил боновые ограждения и использовал 300 килограмм сорбента.

Губернатор заверил жителей области, что предупреждены все муниципалитеты и загрязнённая вода не попадёт в водозаборники.

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