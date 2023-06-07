Власти Ессентуков выплатят ребенку, которого покусала собака, 50 тыс. рублей

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Администрация Ессентуков выплатит 50 тыс. рублей в пользу ребенка, на которого напала собака. Об этом сообщает newstracker. ru.

Фото: https://adonius.club/

Ребенок шел из школы домой, когда на него напало животное и укусило его. Мальчику пришлось пройти курс лечения.

Как отметили в прокуратуре Ставропольского края, обязанность по отлову бездомных животных лежит на местной администрации. Чиновники не предпринимали достаточных мер для решения данной проблемы.

Рассмотрев материалы дела, судебная инстанция полностью удовлетворила исковые требования прокуратуры.

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