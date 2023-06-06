Представитель Аллегровой рассказал о том, как певицу укусила собака

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пиар-директор народной артистки России Ирины Аллегровой Владимир Квятковский опроверг информацию о том, что на нее напала собака. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Ранее представитель артистки сообщал, что Аллегрову действительно укусила собака, но это был ее домашний питомец, а сам инцидент был не серьезным.

Ранее СМИ обратили внимание, что у певицы на руке травма, после этого многие журналисты начали писать, что на нее напала собака.

"Аллегрова играла дома с внуком и с собакой. Собака большая, породы, к сожалению не знаю. Собака хотела лизнуть руку Ирины Александровны, но случайно укусила. Ну там травма несерьезная, она даже не обращалась за медпомощью", — отметил Квятковский.

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