Перегрелись: жители Тюмени обнаружили много мертвой рыбы

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Тюмени обнаружили много мертвой рыбы на реке Туре. Об этом сообщает nashgorod. ru.

Фото: pixabay.com

Неприятная находка была сделана недалеко от Ембаево в сторону Антипинов. В реке замечены десятки мертвых рыб.

По предварительной версии, причиной тому могла стать сильная жара. Водоемы в городе перегрелись.

По прогнозам синоптиков в Тюмени жаркая погода продлится еще несколько дне, температура воздуха достигает +36 градусов.

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