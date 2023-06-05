Жители Тюмени обнаружили много мертвой рыбы на реке Туре. Об этом сообщает nashgorod. ru.
Неприятная находка была сделана недалеко от Ембаево в сторону Антипинов. В реке замечены десятки мертвых рыб.
По предварительной версии, причиной тому могла стать сильная жара. Водоемы в городе перегрелись.
По прогнозам синоптиков в Тюмени жаркая погода продлится еще несколько дне, температура воздуха достигает +36 градусов.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.