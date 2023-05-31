Группу молодых людей, избивших двоих парней у подъезда в Казани, не наказали спустя два месяца

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В микрорайоне "Азино-2" в Казани группа молодых людей напала на двух парней, сообщает родитель одного из пострадавших в социальных сетях. Инцидент произошёл в конце марта 2022 года, однако злоумышленников до сих пор не привлекли к ответственности, несмотря на то, что один из участников драки явился в полицию и признался в своей причастности к совершению преступления. Родительница выразила недовольство такой ситуацией.

Фото: ya.ru

"Сознался, что просто подрался один на один, и всё. Его отпустили. Что должно произойти, чтобы этих нелюдей наказали? Убийство?" — отметила женщина.

По неофициальной информации, прокуратура заявила о отсутствии состава преступления. Сын пострадавшей прошёл судебную медэкспертизу, результатом которой стали обнаруженные синяки, следы удушья на шее, сломанная челюсть, повреждённые зубы и уши, пишет inkazan.ru.

Запрос женщины находится в процессе обработки в прокуратуре Татарстана. Он будет направлен в соответствующее подразделение для дальнейшего изучения ситуации.

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