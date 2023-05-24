В Министерстве образования и науки Татарстана сообщили, что детский сад, в котором был инцидент с воспитательницей продолжает работу без лицензии. В ведомстве отметили, что частный детсад не получил разрешение на предоставление образовательных услуг.
По данным специалистов департамента, индивидуальный предприниматель, который оформил частное детское учреждение имеет право на предоставление услуг по дневному уходу за детьми и прочих социальных услуг без проживания. В органе подчеркнули, что не могут контролировать действия частного учреждение.
Напомним, что в данном детском саду воспитательница ударила девочку за то, что она кашляла во время занятий. Позже педагог призналась, что специально толкнула ребёнка и предложила родителям компенсацию. Об этом сообщает inkazan.ru.
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