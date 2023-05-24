Казанский детсад, где воспитатель ударила девочку за кашель, работает без лицензии

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В Министерстве образования и науки Татарстана сообщили, что детский сад, в котором был инцидент с воспитательницей продолжает работу без лицензии. В ведомстве отметили, что частный детсад не получил разрешение на предоставление образовательных услуг.

Фото: https://gorodok-tlt.ru/upload/iblock/bf8/8162774360354054_4c1e.jpg

По данным специалистов департамента, индивидуальный предприниматель, который оформил частное детское учреждение имеет право на предоставление услуг по дневному уходу за детьми и прочих социальных услуг без проживания. В органе подчеркнули, что не могут контролировать действия частного учреждение.

Напомним, что в данном детском саду воспитательница ударила девочку за то, что она кашляла во время занятий. Позже педагог призналась, что специально толкнула ребёнка и предложила родителям компенсацию. Об этом сообщает inkazan.ru.

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