Минобороны РФ: в Крыму при крушении вертолёта Ми-28 погибли два лётчика

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что вертолёт Ми-28 разбился в Джанкойском районе в Крыму.

Фото: Вадим Савицкий

"12 мая в 15:42 во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел катастрофу вертолёт Ми-28", — сказали в военном ведомстве.

По его данным, в результате происшествия погибли два лётчика. Разрушения на земле не зафиксировали, добавили в министерстве.

Предположительно, трагедия произошла из-за отказа техники. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил Российской Федерации устанавливает все обстоятельства случившегося, заключили в МО.

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В Сирии разбился российский вертолёт