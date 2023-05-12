Официальные представители Минобороны РФ заявили, что вертолёт Ми-28 разбился в Джанкойском районе в Крыму.
"12 мая в 15:42 во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел катастрофу вертолёт Ми-28", — сказали в военном ведомстве.
По его данным, в результате происшествия погибли два лётчика. Разрушения на земле не зафиксировали, добавили в министерстве.
Предположительно, трагедия произошла из-за отказа техники. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил Российской Федерации устанавливает все обстоятельства случившегося, заключили в МО.
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