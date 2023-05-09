Численность мирных жителей Судана, ставших жертвами масштабных боевых столкновений армии и сил быстрого реагирования, выросла до 604. Свыше пяти тысяч человек ранены. Корреспонденты телеканала Asharq сообщают об этом, ссылаясь на официальные данные ВОЗ.
Напомним, ранее представители организации проинформировали о том, что в ходе столкновений погибли свыше 450 мирных граждан, а не менее четырёх тысяч суданцев пострадали.
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