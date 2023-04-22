С момента начала боевых действий в Судане погибли свыше 250 мирных жителей. Почти полторы тысячи человек пострадали. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление профсоюза суданских медиков.
Напомним, с 15 апреля в Судане продолжается вооружённый конфликт, возникший между регулярной армией и Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. В прессе и соцсетях при этом не прекращается развёрнутая сторонами масштабная информационная война.
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