В Германии задержан кардиолог клиники Charite, убивавший пациентов успокоительными

Представители генпрокуратуры Берлина заявили, что в столице ФРГ силовики задержали кардиолога популярной клиники Charite. Врача обвинили в смерти двух пациентов. Они погибли из-за большого количества успокоительного.

Фото: Paul Zinken/dpa

"55-летний мужчина, уволенный из Шарите в прошлом году, подозревается в том, что в двух случаях в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии умышленно вводил высокие дозы седативного средства тяжелобольным пациентам", — написали на официальном сайте прокуратуры.

Правоохранители отметили, что задержали предполагаемого преступника утром. Суд должен выдать ордер на арест кардиолога, добавили в ведомстве.

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