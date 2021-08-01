"Сакральная жертва": Нарышкин рассказал о расследовании дела Навального

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о фактах, которые удалось установить в результате расследования дела об отравлении Алексея Навального. По его словам, в СВР знают "часть правды".

"Знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", — заявил Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1".

Сакральная жертва

Нарышкин заявил, что иностранные спецслужбы, неправительственные организации и правительственные структуры за год до событий провели заседание по поводу российского протестного движения. Страны Запада, по его словам, не устраивало то, что оно "практически увяло".

На этом совещании всерьёз обсуждался вопрос о "сакральных жертвах".

"И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения", — рассказал Нарышкин.

Чистые анализы Навального

Нарышкин сообщил, что все исследования в России не показали наличия отравляющего вещества в анализах Навального.

"Исследования [в России] показали, что в его крови, в других биологических материалах нет ничего, говорящего о присутствии каких-либо отравляющих веществ", — отметил Нарышкин.

Глава СВР заявил, что яды могли были быть добавлены в биоматериал Навального после его вылета в Германию, что затем стало основанием для доклада ОЗХО. Утверждать, что блогер был отравлен после вылета самолёта из России трудно, но несостыковок в докладе ОЗХО множество.

"Более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал", — сказал Нарышкин.

Дело Навального

Навальный был госпитализирован с плохим самочувствием после перелёта из Москвы в Томск 20 августа 2020 года. По просьбе супруги блогера он был отправлен самолётом в берлинскую клинику Charite.

2 сентября правительство Германии сообщило, что в анализах Навального были найдены яды из группы "Новичок". В отравлении блогера обвинили Россию.

Через несколько недель Навальный выздоровел и вернулся в Россию. Позже он получил тюремный срок по делу "Ив Рошен" из-за нарушения условного срока.

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