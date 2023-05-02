Агент Шведа Фимич: баскетболиста ЦСКА спасли от смерти бог и спортивная подготовка

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Официальный представитель баскетболиста московского клуба ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич прокомментировал нападение на клиента в российской столице.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Он отметил, что спортсмен остался в живых благодаря богу и хорошей спортивной подготовке. По его словам, Швед после падения ударился головой о тротуар. Это привело к проникающей черепно-мозговой травме с переломами костей черепа, указал агент.

"Благодаря одному милосердному богу, он остался жив после такого происшествия", — подчеркнул Фимич в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Представитель баскетболиста добавил, что Шведа также спасли регулярные тренировки. Как пояснил агент, обычный человек, который не занимается спортом, вряд ли смог бы выжить после подобных травм.

Нападение на спортсмена было совершено 1 мая в Москве. Неизвестные избили его неподалёку от ресторана на Большой Никитской улице. Пострадавший обратился в полицию после ЧП.

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